Режим ЧП отменен еще в трех японских префектурах

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Японии досрочно отменило чрезвычайное положение еще в трех крупных префектурах на западе страны - Осаке, Киото и Хиого. Об этом сообщает японская телерадиокомпания NHK.

Также премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что на следующей неделе планируется отменить режим ЧП, действующий до 31 мая, в Токио и прилегающих к нему трех префектурах, а также в Хоккайдо. "Число новых инфицированных неуклонно сокращается, и нагрузка на медицинскую систему снижается. Поэтому мы попросим экспертов оценить ситуацию в начале следующей недели. Если ситуация останется такой же, мы сможем отменить декларацию о ЧП для этих префектур", - подчеркнул японский премьер.

Осака, Киото и Хиого соответствовали критериям, установленным правительством для отмены режима ЧП: в частности, за последнюю неделю в этих префектурах число заражений в сутки снизилось до отметки в 0,5 на 100 тыс. человек. Также местные чиновники отмечают, что в Осаке, Киото и Хиого имеется достаточно медикаментов и отлично налажена система мониторинга эпидемиологической ситуации.

Как сообщалось, в 39 из 47 префектур Японии режим ЧП был досрочно отменен на минувшей неделе. При этом чиновники призывали жителей сократить контакты, чтобы предотвратить вторую волну инфекций.

По последним данным, в Японии подтверждено более 16,5 тыс. случаев COVID-19, около 790 человек с момента вспышки скончались.-0-