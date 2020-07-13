Режим ЧП в Армении из-за COVID-19 продлен на месяц

13 июля, Ереван /БЕЛТА - АРМЕНПРЕСС/. Правительство Армении в связи с распространением COVID-19 продлило режим чрезвычайного положения в стране до 12 августа.

Впервые режим ЧП был объявлен в Армении 16 марта, впоследствии он неоднократно продлевался.

По состоянию на 13 июля в стране подтвержден 32 151 случай COVID-19, выздоровели 19 865 человек, 573 - скончались. На данный момент лечение от COVID-19 получают 11 530 пациентов. Всего проведено 135 687 тестов.

По данным Reuters, общее число зараженных COVID-19 в мире возросло до 12,981 млн, с момента вспышки скончались свыше 568 тыс. человек. Наибольшее число зараженных зафиксировано в США (3,3 млн, скончались 135 тыс. человек), на втором месте - Бразилия (1,864 млн, скончались 72 тыс. человек), на третьем - Индия (876 тыс., скончались 23 тыс. человек).-0-