Режим ЧП в Армении продлили до 13 июля

12 июня, Ереван /БЕЛТА - АРМЕНПРЕСС/. Режим чрезвычайного положения в Армении продлен еще на месяц. Решение об этом было принято 12 июня на специальном заседании правительства.

Министр юстиции Армении Рустам Бадасян отметил, что режим ЧП продлен до 17.00 13 июля 2020 года. "Распространение коронавируса продолжает угрожать жизни и здоровью населения Армении и может привести к нарушению нормальных условий жизни людей", - говорится в решении.

Впервые режим чрезвычайного положения был объявлен в Армении 16 марта, затем его неоднократно продлевали.

По состоянию на 12 июня, в Армении подтвержден в общей сложности 15281 случай COVID-19, с момента вспышки скончались 258 человек.-0-