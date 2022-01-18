Режим ЧП в Казахстане отменят с 19 января

18 января, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Действие режима ЧП будет прекращено с 19 января по всей территории Казахстана. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали.

"С полуночи 19 января прекращается действие режима чрезвычайного положения в городах Нур-Султане и Алматы, а также в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской областях. Ранее президентом было досрочно отменено чрезвычайное положение в остальных регионах. Таким образом вся страна возвращается к нормальной жизни. Отменяются введенные на период ЧП комендантский час и другие временные ограничения", - написал Берик Уали в своем аккаунте в Facebook.

Также Берик Уали отметил, что "благодаря единству и сплоченности народа, самоотверженной работе правоохранительных органов и армии на всей территории Казахстана восстановлены порядок и спокойствие".

При этом уточняется, что в Алматы сохраняется красный уровень террористической опасности. В рамках антитеррористических мероприятий обеспечивается круглосуточное патрулирование города силами департамента полиции, военнослужащих Национальной гвардии и Министерства обороны. Продолжают действовать блокпосты. При критическом красном уровне террористической опасности органам правопорядка разрешается производить личный досмотр и досмотр вещей граждан, транспортных средств, а также временно ограничивать или запрещать их движение. Запрещено проведение шествий и митингов.-0-

В Казахстане количество погибших в результате беспорядков увеличилось до 227