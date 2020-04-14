Режим ЧП в Кыргызстане продлен до 30 апреля

14 апреля, Минск /БЕЛТА - Кабар/. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 14 апреля подписал указ "О внесении изменений в некоторые решения Президента КР", сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

Указом продлевается чрезвычайное положение на территории городов Бишкек и Ош, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, города Джалал-Абад и Сузакского района Джалал-Абадской области до 30 апреля.

По данным на 13 апреля, в Кыргызстане подтверждено 419 случаев заражения COVID-19, 5 человек с момента вспышки скончались.-0-