Режим ЧП завершился в Чехии

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чехии истек срок режима чрезвычайного положения, который действовал 66 дней. Об этом сообщает "Радио Прага".

Несмотря на отмену режима ЧП, некоторые меры по борьбе с COVID-19 остаются в силе. Люди обязаны во всех публичных местах носить защитную маску, прикрывающую рот и нос. До 25 мая остаются закрытыми помещения ресторанов и заведений общественного питания, а также гостиницы, бассейны, сауны, внутренние павильоны в зоопарках. Контроль на границах сохранится, предположительно, до 13 июня, в зависимости от развития эпидемиологической ситуации.

При этом в Чехии уже разрешено проведение общественных мероприятий численностью до 100 человек.

Чрезвычайное положение было введено в Чехии 12 марта в связи с распространением коронавируса, затем режим ЧП дважды продлевался - сначала до 30 апреля, затем до 17 мая.

По последним данным, в Чехии подтверждено около 8,5 тыс. случаев COVID-19. С момента вспышки 298 человек скончались.-0-