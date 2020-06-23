Режим ЧС из-за наводнений ввели в восьми районах Сербии

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Режим ЧС ввели в восьми общинах Сербии в связи с повышением уровня воды в реках и наводнениями, вызванными сильными дождями. Об этом сообщает сербский телеканал RTS.

Уточняется, что режим ЧС действует в общинах Осечина, Крупань, Лозница, Любовия, Мали-Зворник, Ариле, Косьерич и Лучани.

Так, в Любовии затоплены более 700 домовладений, из-за разлива реки разрушены два моста. Движение на нескольких региональных дорогах прервано.

По прогнозам синоптиков, в течение дня ожидаются сильные дожди в центральной и южной частях Сербии. Жители ряда населенных пунктов, пострадавших от затопления, ожидают эвакуации. Пожарные и спасательные службы находятся в состоянии повышенной готовности. О пострадавших пока не сообщается.-0-