Режим ЧС объявили в районе взрывов на складах воинской части в Казахстане

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Жамбылской области Казахстана объявили режим чрезвычайной ситуации техногенного характера в Байзакском районе, где на складах воинской части прогремели взрывы. Соответствующее решение главы областной администрации Бердибека Сапарбаева размещено на портале нормативно-правовых актов, сообщает ТАСС.
"Принято решение объявить чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного масштаба на территории Байзакского района Жамбылской области", - говорится в документе.
Руководителем ликвидации ЧС назначен заместитель главы региона Талгат Мамаев.
Ранее сообщалось, что число погибших в результате пожара и последующих взрывов на складе военной части в Жамбылской области на юге Казахстана возросло до 15. Всего в результате взрывов пострадали 98 человек. Среди них порядка 50 сотрудников МЧС, которые получили ранения и травмы.
В воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, 26 августа около 19.00 произошло возгорание возле одного из складов. Пожар повлек за собой более 10 взрывов. Эвакуировали жителей близлежащих сел. Военнослужащие срочной службы были эвакуированы в воинские части Жамбылской области.-0-