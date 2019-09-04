Режим ЧС объявлен в Северной Каролине из-за урагана "Дориан"

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Северной Каролине из-за урагана "Дориан". Такое решение принято президентом США Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба Белого дома.

Местным властям будет оказана федеральная помощь. Министерство внутренней безопасности и Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях будут координировать усилия, чтобы предотвратить возможные последствия стихии.

Ранее ураган "Дориан" уже прошелся по Багамским островам, разрушив часть туристической инфраструктуры. Как сообщает Reuters, аэрофотосъемка островов показала множество затопленных кварталов, разрушенных зданий, перевернутых лодок и транспортных контейнеров. Во многих зданиях были частично сорваны стены или крыши.

По информации премьер-министра Багамских островов Хьюберта Минниса, число погибших из-за урагана выросло до семи. "Мы можем ожидать, что будет зарегистрировано больше смертей. Это только предварительная информация", - сказал он на пресс-конференции. Полностью оценить ущерб для государства будет возможно только после того, как спасательные бригады смогут добраться до разрушенных районов.-0-