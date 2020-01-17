Режим ЧС введен из-за снежного шторма на острове Ньюфаундленд

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Сент-Джонса - крупнейшего города канадского острова Ньюфаундленд - объявили о введении режима чрезвычайной ситуации в связи мощным снежным штормом, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CBC.
По информации телеканала, с ночи 17 января и до полудня 18 января может выпасть до 75 см снега. Непогода сопровождается ураганным ветром с порывами до 150 км/ч. Мощный снежным шторм пришел со стороны Атлантического океана.
В Сент-Джонсе и других городах Ньюфаундленда сегодня закрыты школы. Введение режима чрезвычайной ситуации означает, что должны закрыться все госучреждения, банки, офисы и магазины, а на улицах разрешено движение только спецтранспорту. Непогода также стала причиной отмены и задержки десятков авиарейсов.-0-