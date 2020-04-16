Режим ЧС введен по всей Японии

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ 16 апреля расширил режим чрезвычайной ситуации, ранее введенный в отдельных префектурах, на всю территорию страны. Такое решение принято, чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавируса нового типа, сообщает японская газета Mainichi Shimbun.

Теперь режим ЧС, действующий до 6 мая, охватывает все 47 префектур с населением около 126 млн человек.

Как сообщалось, с 8 апреля в префектурах Токио, Канагава, Сайтама, Тиба, Осака, Хего и Фукуока начал действовать режим ЧС. Позднее он был распространен на префектуры Айти, Исикава, Фукуи и Хоккайдо.

Режим ЧС в Японии не предполагает каких-либо жестких ограничительных мер, власти лишь просят людей максимально возможное время находиться дома. Вместе с тем закрылись многие социальные объекты и развлекательные заведения. После ввода режима ЧС каждый губернатор префектуры получает право экспроприировать частные земли и здания для оказания медицинской помощи. Также власти могут реквизировать медицинские принадлежности и продукты питания у компаний, которые отказываются их продавать.

Общее число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Японии превысило 9 тыс. Число летальных исходов приближается к 200.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились свыше 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли.-0-