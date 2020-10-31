Режим ЧС введен в Челябинске после взрыва в поликлинике

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Челябинске введен режим ЧС муниципального уровня после взрыва в поликлинике, сообщает ТАСС.

В кислородной будке поликлиники произошло возгорание, после чего взорвался кислородный баллон. Пожар перекинулся на два этажа поликлиники, а также на соседний жилой дом.

Эта поликлиника была перепрофилирована под стационар для больных коронавирусом. На момент инцидента там было около 170 пациентов, примерно у 150 из них подтвержден COVID-19. Всех пациентов эвакуировали.

По информации администрации Челябинска, жертв и пострадавших нет. При транспортировке ни у одного пациента не допущено существенного ухудшения состояния.

После инцидента принято решение проверить кислородное оборудование медучреждений Челябинской области. В МЧС полагают, что причиной возгорания могли стать нарушения при монтаже или эксплуатации кислородного оборудования.-0-