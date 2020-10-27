Режим ЧС введен в штате Луизиана в связи с приближением урагана "Сета"

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Режим чрезвычайной ситуации введен в американском штате Луизиана в связи с приближением урагана "Сета". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Twitter губернатора штата Джона Белла Эдвардса.

В понедельник, 26 октября, он объявил о режиме ЧС и отметил, что населению штата пора приготовиться к урагану, который, по прогнозам метеорологов, обрушится на южное побережье Мексиканского залива в среду вечером. По информации Национального центра США по наблюдению за ураганами, скорость ветра внутри урагана составляет 36,1 м/с, что соответствует первой категории по шкале Саффира - Симпсона. По данным мексиканских метеорологов, ураган движется на северо-запад со скоростью 5,2 м/с. Согласно их прогнозам, из-за него сильные дожди обрушатся на полуостров Юкатан, высота волн на побережье может достигать 7 м.-0-