Режим ЧС ввели в Керчи после сильных ливней

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня ввели в Керчи, где после сильных ливней подтоплены улицы города, рассказал глава местной администрации Сергей Бороздин, сообщает ТАСС.

"На данный момент вследствие обильных осадков в Крыму подтоплены пять муниципальных образований. Штаб принял решение признать сложившуюся ситуацию как чрезвычайную природного характера межмуниципального уровня реагирования", - написал Сергей Бороздин на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в Керчи продолжается спасательная операция и эвакуация людей. "По поручению главы Крыма Сергея Аксенова будут определены и направлены специалисты для участия в проведении подворовых обходов и установлению ущерба, причиненного населению в связи с затоплением их домовладений. Все пострадавшие будут размещены в гостиницах и базах отдыха, обеспечены трехразовым питанием", - добавил глава администрации.

По его словам, усилен контроль за качеством воды в водопроводных сетях, особое внимание уделяется обеспечению запаса реагентов для работы водоочистных сооружений.

В Крыму в ночь на 17 июня прошли сильные дожди, вызвавшие подтопления. В восточных районах полуострова выпало почти две месячные нормы осадков. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее сообщил, что в четверг масштабные потопы прогнозируются в Новороссийске, Керчи, Феодосии и Анапе. По данным администрации Керчи, в городе подтоплены свыше 200 домов, без света остались больница и центр, между домами передвигаются на моторных лодках и вплавь. В соседней Феодосии повалены деревья, подтоплены придомовые участки.-0-