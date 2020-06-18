Режим карантина отменят в Краснодарском крае России 21 июня

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Краснодарского края РФ прекращают действие режима карантина, введенного в регионе 31 марта из-за пандемии коронавируса. При этом ношение масок в местах массового скопления людей останется обязательным, заявил на заседании оперативного штаба глава региона Вениамин Кондратьев, сообщает ТАСС.

"Сегодняшний результат позволяет отменить режим карантина с 21 июня. Мы возвращаемся к режиму повышенной готовности", - сказал губернатор Краснодарского края.

Он уточнил, что регион сможет начать поэтапно возвращаться к обычному образу жизни, будет восстановлена работа предприятий, которые были закрыты во время действия ограничений.

По словам губернатора, с 21 июня возобновят работу непродовольственные магазины площадью до 800 кв.м, также откроются крупные торговые центры. "Я принимаю решение открыть с 21 июня все торговые центры без ограничения площади с условием, что в них не будут работать зоны питания и развлечения", - сказал Вениамин Кондратьев.

Власти Кубани также разрешат проводить деловые мероприятия численностью не более 100 человек при соблюдении социальной дистанции, масочного режима и других требований Роспотребнадзора.-0-