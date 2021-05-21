Режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в Газе вступил в силу

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа вступил в силу сегодня в 2.00 по палестинскому и израильскому времени, сообщает ТАСС.

Интенсивный обмен ракетными ударами между сторонами конфликта продолжался до последнего момента - за 12 минут до вступления в силу перемирия израильская армия сообщила о новых обстрелах южных районов.

Перемирия удалось достичь при активном посредничестве Египта после 11 дней обмена ракетными ударами. Вечером 20 мая узкий военно-политический кабинет Израиля на специальном заседании одобрил одностороннее прекращение огня. Движение ХАМАС согласилось на перемирие при медиаторстве Каира.

По информации государственного египетского телевидения, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поручил направить две делегации в Палестину и Израиль для контроля за соблюдением перемирия в Газе. Как пояснил ТАСС официальный источник в Каире, одна группа уже находится в Рамалле, она осуществляла контакты с палестинской стороной по достижению режима прекращения огня, вторая должна в срочном порядке выдвинуться в Тель-Авив. Египетские представители должны осуществлять мониторинг процедуры реализации договоренностей, а также согласования последующих мер, которые позволят поддерживать стабильность ситуации на постоянной основе.

Действующие в Газе группировки и израильская армия обменивались ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. За это время радикалы выпустили по территории еврейского государства свыше 4 тыс. ракет, в ответ израильские военные подвергли бомбардировкам сотни целей в анклаве. Согласно последним данным Минздрава сектора, число погибших в Газе палестинцев достигло 232, 1,9 тыс. получили ранения. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.

За это время в прибрежном анклаве было полностью разрушено около 1,8 тыс. единиц жилья, частично повреждены 16,8 тыс. В центре города Газа снесены до основания пять крупных жилых высоток, а по всему сектору - 74 правительственных офиса и госучреждения. Восстановление жилищного фонда и инфраструктуры потребует не менее $350 млн.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая перед журналистами 20 мая, заявил, что считает необходимым после установления перемирия в палестино-израильском конфликте перезапустить мирный процесс по Ближнему Востоку. "Я считаю крайне важным установление режима прекращения огня. Я также считаю крайне важным иметь надежную программу предоставления гуманитарной помощи и восстановления Газы, - сказал генсек ООН. - Я также считаю, что очень важно оживить, перезапустить мирный процесс, чтобы достичь решения о сосуществовании двух государств".

Антониу Гутерриш также приветствовал договоренность о прекращении огня между Израилем и радикальными палестинскими группировками в секторе Газа, выразив надежду на то, что все стороны будут соблюдать ее.-0-