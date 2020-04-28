Режим самоизоляции в Австрии планируют отменить с 1 мая

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Австрии собираются с 1 мая отменить ограничения по выходу на улицу для населения, введенные в связи с пандемией коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минздрава страны Рудольфа Аншобера.

На пресс-конференции в Вене он заявил, что по состоянию с заболеваемостью в Австрии ограничения продлевать не нужно. "Вместо этого мы переходим к открытому порядку. Это правило означает, что с 1 мая до конца июня мы будем находиться на этапе, при котором гражданам будет разрешено выходить и при котором нужно будет соблюдать дистанцию в один метр от людей, не проживающих в одной квартире", - сказал министр.

В мае власти намерены разрешить собираться на улице группами более 10 человек, за исключением таких мероприятий, как митинги и демонстрации. Будут открыты крупные магазины, парикмахерские и спортивные площадки.

В свою очередь министр сельского хозяйства, регионов и туризма Австрии Элизабет Кёстингер анонсировала постепенно открытие ресторанов и отелей. Первые могут начать работу с 15 мая, вторые - с 29 мая. Точки общепита будут работать с 06.00 до 23.00. Но клиенты должны будут соблюдать дистанцию друг от друга в один метр, это же правило будет действовать для размещения столов. Перед посещением ресторана нужно будет зарезервировать столик, чтобы избежать большого скопления людей. Сотрудники ресторанов, которые контактируют с гостями, должны носить медицинские маски.

Планируется, что в мае также вернутся к работе музеи и школы.

В Австрии режим самоизоляции для населения действует с 16 марта до 1 мая. Отменены массовые, спортивные мероприятия, закрыты объекты культуры, торговые центры, отели, рестораны. Население обязали носить защитные маски в магазинах и общественном транспорте. Но с 14 апреля власти уже открыли мелкие магазины и строительные рынки в качестве первого шага отмены ограничений, вызванных борьбой с коронавирусом.-0-