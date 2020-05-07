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07 мая 2020, 16:32

Режим самоизоляции в Москве продлен до 31 мая при одновременных послаблениях в экономике

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7 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Режим самоизоляции для граждан в Москве продлен по 31 мая включительно при одновременном снятии некоторых экономических ограничений, введенных с конца марта из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующий указ подписал мэр российской столицы Сергей Собянин, сообщает БЕЛТА.

В частности, продолжит действовать запрет на работу большинства организаций, за исключением промышленных и строительных предприятий. По-прежнему останутся закрытыми торговые объекты, кроме продовольственных магазинов, предприятия общественного питания, салоны красоты, спортивные заведения, учреждения культуры и образования, парки и другое. В соответствии с документом, работу продолжат предприятия непрерывного цикла и жизненно важные для функционирования города, а также медицинские организации, органы власти, правоохранительные органы, банки, страховые компании, общественный транспорт, предприятия связи и СМИ. Что касается промпредприятий и строек, то их работа должна быть теперь организована с соблюдением жестких требований санитарно-эпидемиологического режима. На рабочие места смогут вернуться только те сотрудники, чье присутствие в цехах, офисах и на стройплощадках необходимо по технологическим причинам, остальные должны продолжить работу из дома. На рабочих местах предписано использовать средства индивидуальной защиты - маски, респираторы и перчатки.

Масочный режим вводится с 12 мая в Москве также во всех общественных местах и на транспорте. "Использование масок, респираторов либо других средств защиты органов дыхания, а также перчаток будет обязательным в магазинах, торговых центрах, а также при поездках на любых видах общественного транспорта и в такси", - написал Сергей Собянин в своем блоге. За нарушение этого требования на граждан будет накладываться штраф в размере 5 тыс. российских рублей (почти $70 в эквиваленте).

Для граждан сохраняется по 31 мая пропускной режим. Порядок получения цифровых пропусков остается прежним: их можно оформить в рабочих целях, для посещения учреждений здравоохранения, а также в личных целях не более двух раз в неделю.

Как заявил Сергей Собянин, число ежедневно выявляемых новых случаев заражения коронавирусом пока еще достаточно велико, но число госпитализаций с тяжелой и средней пневмонией последние две недели перестало расти. Это, по его мнению, и позволяет снять ограничений на работу промышленности и строительной сферы.

Вместе с тем статистика сегодня вновь показала абсолютно рекордный рост случаев выявленного коронавируса: за последние сутки в Москве их стало больше на 6 тыс. 703, а в целом в российской столице уже 92 тыс. 676 случаев COVID-19. По России также был зарегистрирован рекордный показатель - 11 тыс. 231 новый случай. Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией в стране достигло 177 тыс. 160.-0-

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