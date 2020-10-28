Режим удаленной работы в Москве продлен до 29 ноября

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дистанционный режим работы минимум для 30% сотрудников компаний и предприятий Москвы продлили до 29 ноября. Об этом заявил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает ТАСС.

"Согласно отчетности, полученной правительством Москвы, на дистанционный режим работы перешли более 1,22 млн человек - практически все, кто мог и должен был это сделать. Благодаря переходу на удаленку количество пассажиров общественного транспорта снизилось примерно на 40% по сравнению с обычным уровнем, что создало в общественном транспорте более разряженную ситуацию с меньшей вероятностью заражения. В ближайшие недели очень важно сохранить эту ситуацию, поэтому требование перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников продлевается до 29 ноября 2020 года", - написал Собянин. Он добавил, что контрольные органы российской столицы продолжат контроль за соблюдением этого требования.

Также Сергей Собянин сообщил, что домашний режим для москвичей старше 65 лет и хронических больных продлен на месяц до конца ноября.

В течение следующей недели, с 2 по 8 ноября, московские школьники 6-11 классов продолжат обучение в дистанционном режиме, сообщил Сергей Собянин. Решение о целесообразности возобновления очного обучения после 8 ноября будет принято в конце следующей недели в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации, отметил он.

Необходимости вводить новые ограничения сегодня нет, отметил мэр Москвы. "Но в то же время и смягчение действующих ограничений является преждевременным, поскольку может привести к дестабилизации ситуации", - подчеркнул Собянин.

Власти Москвы не планируют вводить послабления в части контроля за соблюдением масочно-перчаточного режима из-за ситуации с коронавирусом, заявил Собянин. Он напомнил, что прирост по выявлению новых заболевших за прошедшую неделю составил всего 2%. При этом объемы тестирования продолжают расти - 22 октября в городе вышли на очередной рекорд - 93,2 тыс. ПЦР-тестов в сутки.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом, число выявляемых случаев в последнее время растет. Всего в городе выявлено 409 022 случая заражения, из них 3 670 - за последние сутки. Выздоровел 300 051 человек, умерли 6 578. При этом, по мнению мэра российской столицы, перепрофилировать обычные больницы в Москве для лечения пациентов с коронавирусом пока нет необходимости.-0-