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Режиссер Марлен Хуциев попал в реанимацию

В мире 16.03.2019 | 22:17
Марлен Хуциев. Фото ТАСС
Марлен Хуциев. Фото ТАСС

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный артист СССР, 93-летний режиссер Марлен Хуциев попал в реанимацию одной из московских больниц. Об этом ТАСС сообщил в субботу представитель Союза кинематографистов РФ.

"Марлен Мартынович в реанимации", - сказал собеседник агентства.

Марлен Хуциев был госпитализирован перед Новым годом вместе с супругой Ириной Соловьевой, режиссер отказывался ложиться в больницу без жены, волнуясь за ее самочувствие. Супруга режиссера умерла 4 января в реанимации.

Хуциев - режиссер фильмов "Весна на Заречной улице" (совместно с Феликсом Миронером), "Два Федора", "Застава Ильича", "Июльский дождь", "Послесловие", "Бесконечность" и других кинокартин. В последние годы Хуциев работал над картиной "Невечерняя" про Толстого и Чехова.-0-

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