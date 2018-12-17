Резиденция императоров в Пекине стала самым посещаемым музеем мира

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Древняя резиденция китайских императоров в Пекине, также известная как Запретный город, стала самым посещаемым музеем мира по итогам этого года. Об этом сообщает китайский информационный портал ecns.cn.

Дворцовый комплекс, возраст которого в 2020 году достигнет 600 лет, 13 декабря принял рекордного 17-миллионного посетителя. По данным администрации, около 40% гостей музея - представители молодежи, чей возраст не превышает 30 лет, еще 24% - люди в возрасте от 30 до 40 лет. Как отмечает руководство музея, комплекс привлекает молодежь тем, что является одновременно сокровищницей исторических ценностей, пространством для обмена знаниями и площадкой для презентации необычных интерактивных экспонатов.

Недавно музей ограничил количество посещений до 80 000 в день, чтобы обеспечить сохранность древней архитектуры и артефактов. Несмотря на это, поток туристов не прекращает увеличиваться.

Запретный город в Пекине сегодня носит название "Гугун" ("Бывший дворец"). Он является самым обширным дворцовым комплексом в мире, включающим около 980 строений, которые занимают территорию площадью 720 тыс. кв.м. Дворец возводился с 1406 по 1420 год в эпоху династии Мин. В Запретном городе хранится около 1,86 млн экспонатов, из них всего 2% когда-либо были представлены на выставках и в постоянных экспозициях.-0-