Резкий скачок заболеваемости COVID-19 зафиксирован в Республике Корея

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Республике Корея 28 мая зафиксировано 79 новых случаев заболевания коронавирусом нового типа. Это самый высокий прирост за последние 53 дня, сообщает агентство "Ренхап".

По данным Южнокорейского центра по контролю и профилактике заболеваний, из 79 новых случаев заболевания 68 являются локальными. Большинство новых случаев выявлены в логистическом центре крупного южнокорейского интернет-магазина Coupang в Пучхоне (провинция Кенгидо). Общее число зараженных в центре достигло 82 человек, результаты еще 4 тыс. взятых там тестов пока не готовы. Предварительное расследование показало, что логистический центр не следовал основным принципам предотвращения распространения коронавируса, включая соблюдение социального дистанцирования между посетителями в столовой.

Органы здравоохранения Республики Корея в связи ростом заболеваемости приняли решение ужесточить кампанию по социальному дистанцированию в Сеуле и прилегающих районах до 14 июня. "Учитывая инкубационный период COVID-19, следующие две недели станут критическим моментом в предотвращении дальнейшего распространения вируса в столичном регионе", - сказал министр здравоохранения Пак Нын Ху во время брифинга.

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в Республике Корея возросло до 11 344, с момента вспышки скончались 269 человек. 29 февраля в стране было зарегистрировано максимальное число заболевших - 909, с того момента количество новых инфицированных неизменно снижалось. 30 апреля сообщалось, что в Республике Корея впервые за более чем два месяца не зарегистрировано ни одного нового локального случая COVID-19. -0-