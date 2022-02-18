Резников: агрессии Украины в отношении Беларуси быть не может, иначе нас проклянут потомки

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр обороны Украины Алексей Резников, выступая на часе вопросов к правительству в Верховной раде, заявил, что Украина не собирается нападать на Беларусь, сообщает украинское издание "Страна".

"В этот понедельник у меня был очень важный разговор с моим коллегой министром обороны Беларуси Виктором Хрениным. Я говорил уже много раз и не устану повторять: Беларусь - это особенная страна для нас. Белорусский народ очень близок нам. Никакой агрессии относительно Беларуси со стороны Украины не может быть в принципе. За такое нас проклянут наши потомки. Потому я выступаю за диалог и укрепление доверия между оборонными ведомствами. Я благодарен министру Хренину, что он разделяет этот подход", - сказал Алексей Резников.

14 февраля министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор со своим коллегой из Беларуси Виктором Хрениным. Стороны договорились прислать военных атташе на учения, которые проходят сейчас в обеих странах.

В Беларуси сейчас проходят учения "Союзная решимость - 2022", которые продлятся до 20 февраля. Маневры развернулись возле украинской границы. В свою очередь Украина в течение февраля проводит военные учения "Заметіль-2022".-0-