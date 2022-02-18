Резников: агрессии Украины в отношении Беларуси быть не может, иначе нас проклянут потомки

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 18 февраля 2022
Минск Сплошная облачность +2°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:35 Какую ветвь власти представляет ВНС. Мнение замглавы Администрации Президента Общество
15:34 Двое минчан за Br150 подожгли чужую дверь Происшествия
15:33 Первых перелетных птиц заметили в Беловежской пуще и окрестностях Регионы
15:30 Чуприс: ВНС - это возможности для всех белорусов Общество
15:27 ГАИ призывает водителей и пешеходов к осторожности на дороге из-за ухудшения погоды Регионы
15:23 Спартакиада "Культурная лыжня" пройдет 19 февраля в Минске Спорт
15:23 МАРТ: подорожание продтоваров связано с ростом мировых цен на сырье и материалы Экономика
15:23 В Великобритании из-за шторма более 50 тыс. домов остались без электричества В мире
15:19 Закрывается путепровод транспортной развязки Сосны-Стайки автодороги М4 Регионы
15:18 Водитель легковушки погиб при столкновении с микроавтобусом в Гомеле Происшествия
15:18 Давыдько: на референдуме мы продемонстрируем единство Общество
15:18 Из малоритской больницы выписали мальчика, спасшего при пожаре сестер Регионы
15:17 Конькобежец Игнат Головатюк: есть над чем работать Спорт
15:16 Обновлен состав уполномоченных представителей главы государства по регионам Президент
15:13 Олег Рыженков об итогах Олимпиады: самое обидное - провал в женской эстафете Спорт
15:07 Союзные парламентарии обсудят унификацию автогражданской ответственности в Беларуси и РФ Общество
15:02 Для нас важно только так: мужчина и женщина. Чуприс о подходах к браку Общество
14:56 Систему слежения за каждым жителем планеты разработали в США В мире
14:54 В Гомельской области в январе возбудили 70 уголовных дел за незаконный оборот наркотиков Регионы
14:49 Андрейченко поставил задачу сделать Лиозненскую районную больницу показательной Регионы
14:49 Биатлонист Антон Смольский: неблагоприятная погода, колотит до сих пор Спорт
14:47 ФОТОФАКТ: Живописный пик Улао в китайской провинции Шаньси окутан туманом Калейдоскоп
14:45 Чуприс рассказала о гарантиях, прописанных в проекте Конституции Общество
14:43 МИД: 4 гражданина Беларуси эвакуированы с загоревшегося у берегов Греции парома, они не пострадали Общество
14:42 Лукашенко: Запад проиграл первый раунд своей кампании против России и Беларуси Президент
14:30 Детский сад на юго-западе Бреста планируют ввести в строй в 2023 году Регионы
14:28 Лукашенко: Беларуси и России надо совместно противостоять экономическому давлению Президент
14:25 Лукашенко и Путин 19 февраля поучаствуют в мероприятиях по военному сотрудничеству Президент
14:24 ФОТОФАКТ: В Гродненском драмтеатре поставили сказку "Теремок" по произведениям Самуила Маршака Культура
14:23 Путин: для Беларуси и России 2021 год был очень продуктивным Политика
Все новости
Все новости
В мире
18 февраля 2022, 13:59

Резников: агрессии Украины в отношении Беларуси быть не может, иначе нас проклянут потомки

Алексей Резников. Фото ТАСС
Алексей Резников. Фото ТАСС

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр обороны Украины Алексей Резников, выступая на часе вопросов к правительству в Верховной раде, заявил, что Украина не собирается нападать на Беларусь, сообщает украинское издание "Страна".

"В этот понедельник у меня был очень важный разговор с моим коллегой министром обороны Беларуси Виктором Хрениным. Я говорил уже много раз и не устану повторять: Беларусь - это особенная страна для нас. Белорусский народ очень близок нам. Никакой агрессии относительно Беларуси со стороны Украины не может быть в принципе. За такое нас проклянут наши потомки. Потому я выступаю за диалог и укрепление доверия между оборонными ведомствами. Я благодарен министру Хренину, что он разделяет этот подход", - сказал Алексей Резников.

14 февраля министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор со своим коллегой из Беларуси Виктором Хрениным. Стороны договорились прислать военных атташе на учения, которые проходят сейчас в обеих странах.

В Беларуси сейчас проходят учения "Союзная решимость - 2022", которые продлятся до 20 февраля. Маневры развернулись возле украинской границы. В свою очередь Украина в течение февраля проводит военные учения "Заметіль-2022".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Украина
Новости рубрики В мире
Фото из архива В Великобритании из-за шторма более 50 тыс. домов остались без электричества
Фото из архива Систему слежения за каждым жителем планеты разработали в США
Дмитрий Василец. Фото из социальных сетей Украинский журналист: на военной истерии вокруг Украины США и Великобритания хорошо зарабатывают
Фото из социальных сетей Литовский цугцванг: за 30 лет независимости Литва почти полностью разрушила свою экономику
Ван Вэньбинь. Фото AP Photo МИД Китая потребовал от США учитывать обеспокоенность России по украинскому вопросу
Геннадий Юхтин. Фото ТАСС Умер актер фильма "Весна на Заречной улице" Геннадий Юхтин
Главное
Лукашенко: Беларуси и России надо совместно противостоять экономическому давлению
Лукашенко и Путин 19 февраля поучаствуют в мероприятиях по военному сотрудничеству
Макей: беспрецедентным нарастанием уровня напряженности в международных отношениях ознаменовался 2021 год
Собрались в путешествие? ТОП-3 причин взять с собой карточку "Мировую" или "Мировую Black"
Топ-новости
Лукашенко: Запад проиграл первый раунд своей кампании против России и Беларуси
Путин: для Беларуси и России 2021 год был очень продуктивным
Милиция перейдет на усиленный вариант службы с 21 февраля в связи с референдумом
Красный уровень опасности объявлен в Беларуси 19 февраля из-за сильного ветра
МИД: 4 гражданина Беларуси эвакуированы с загоревшегося у берегов Греции парома, они не пострадали
МАРТ: подорожание продтоваров связано с ростом мировых цен на сырье и материалы
Андрейченко: социальная направленность политики государства - бренд Беларуси
Ирина Жук обновила рекорд Беларуси в прыжках с шестом в помещении
Из малоритской больницы выписали мальчика, спасшего при пожаре сестер
Глава МИД: экспорт белорусских товаров увеличился на 36,7%. Это наилучший результат с 2012 года
ГАИ призывает водителей и пешеходов к осторожности на дороге из-за ухудшения погоды
ДОСЬЕ: К 100-летию со дня рождения Михаила Савицкого
Parimatch поздравляет "Челси" с завоеванием титула чемпиона мира
Белорусский конькобежец Игнат Головатюк занял 6-е место на дистанции 1000 м на Олимпиаде
За сутки в Беларуси зарегистрированы 8194 пациента с COVID-19, выписаны 1629
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Год исторической памяти Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Проект "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА Олимпийские игры в Пекине Проект "Лучшие из лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.