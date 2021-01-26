Резолюция об импичменте Трампа передана в Сенат

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители нижней палаты Конгресса США вечером 25 января передали в Сенат резолюцию об импичменте уже бывшего президента страны Дональда Трампа, сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию на сайте законодательного органа.
Беспрецедентность ситуации состоит в том, что процедуре отстранения от власти впервые в истории страны дважды подвергается один и тот же президент, причем к настоящему времени сложивший свои полномочия. Статья обвинения в резолюции всего одна - подстрекательство к мятежу.
"Обвинители от лица Палаты представителей присутствуют здесь и готовы представить статью импичмента, которая была выдвинута Палатой представителей против Дональда Трампа, бывшего президента США", - заявил конгрессмен-демократ Джейми Раскин (штат Мэриленд), который от лица всех обвинителей зачитал затем полный текст резолюции.
"Сенат готов приступить к процессу", - ответил сенатор-демократ Патрик Лихи (от штата Вермонт), выступающий в роли временного главы Сената.-0-