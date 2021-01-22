Резолюцию об импичменте Трампа передадут в Сенат 25 января

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Резолюция об импичменте бывшего президента США Дональда Трампа будет передана в Сенат Конгресса 25 января. Об этом заявил лидер демократического большинства в верхней палате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк), сообщает ТАСС.

"Я разговаривал со спикером Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, которая проинформировала меня о том, что статьи импичмента будут доставлены в Сенат в понедельник", - сказал он, выступая в Сенате.

Дональд Трамп стал первым в истории США президентом, который дважды подвергся импичменту. Первую попытку отстранить республиканца от должности демократы предприняли в 2019 году. Тогда Палата представителей проголосовала за импичмент, но Сенат, контролируемый республиканцами, оправдал главу государства по обеим из утвержденных конгрессменами статьям обвинения. В этот раз инициатива была внесена в Палату представителей 11 января от имени демократа Дэвида Сисилини от штата Род-Айленд. Статья обвинения одна - подстрекательство к мятежу.-0-