РФПИ договорился о поставках 2 млн доз вакцины "Спутник V" в Сербию

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и правительство Сербии заключили соглашение о поставках в страну 2 млн доз вакцины "Спутник V", сообщает ТАСС.

"Соглашение между РФПИ и правительством Сербии позволит обеспечить вакцинацию 1 млн человек", - указано в сообщении. РФПИ отмечает, что вакцина для поставок в Сербию будет производиться международными партнерами фонда в Индии, Китае, Южной Корее и других странах.

Первая партия вакцины была доставлена в Сербию 30 декабря 2020 года. Вакцинация населения против коронавируса препаратом "Спутник V" началась в Сербии 6 января.-0-