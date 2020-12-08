РФПИ готов производить вакцину "Спутник V" в Украине

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обсудил с депутатом Верховной Рады Украины Виктором Медведчуком сотрудничество по поставкам и производству вакцины "Спутник V" на территории Украины, сообщает ТАСС.

"РФПИ и НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи готовы производить вакцину в Украине и подать документы для ее регистрации государственными регулирующими органами. Выпуск готовой формы вакцины на территории Украины уже наладила одна из ведущих фармацевтических компаний - АО "Биолек". Производственные мощности "Биолек", на которых будет выпускаться вакцина, соответствуют всем действующим требованиям стандарта GMP", - отмечается в сообщении фонда.

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, возможное производство вакцины на территории Украины позволит существенно сократить логистические издержки. "При этом мы отмечаем позитивные перемены в позиции зарубежных коллег, в частности из ЕС, где предусматривается возможность для государства - члена ЕС одобрить применение вакцины "Спутник V" исключительно на своей территории в рамках чрезвычайной процедуры. Кроме того, возможно производство вакцины "Спутник V" на территории государства - члена ЕС для последующих поставок за пределы европейского рынка. Партнерство по вакцинам - единственный успешный путь для преодоления пандемии", - отметил он.

НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи и РФПИ 24 ноября объявили о позитивных результатах второго промежуточного анализа данных третьей фазы III клинического пострегистрационного исследования вакцины при участии 40 тыс. добровольцев. По итогам анализа эффективность "Спутник V" на 42-й день после первой инъекции (эквивалентен 21 дню после второй инъекции), когда добровольцами уже сформирован устойчивый иммунный ответ, превышает 95%.

При этом стоимость одной инъекции для иностранного потребителя составит менее $10 (в одну полную дозу вакцины входит две инъекции).-0-