РФПИ: в Венгрии "Спутник V" показал 98-процентную защиту от летальных случаев

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Венгрии российская вакцина "Спутник V" показала эффективность на уровне 85,7% против коронавирусной инфекции и 98% - по защите от летальных случаев. Такие данные следуют из исследования, которое проводилось среди вакцинированных 3,7 млн человек, сообщается на сайте Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"Независимое исследование по прямому сравнению пяти вакцин против коронавируса, проведенное на территории государства ЕС Венгрии, продемонстрировало, что российский препарат "Спутник V" имеет лучший показатель защиты против летальных случаев от коронавируса на уровне 98%. "Спутник V" также имеет эффективность 85,7% против коронавирусной инфекции и является лидером наряду с препаратом компании Moderna", - говорится в пресс-релизе РФПИ.

Среди лиц в возрастной группе от 16 до 44 лет "Спутник V" продемонстрировал полную (100%) защиту против летальных случаев от COVID-19.

Исследование проводилось на основе анализа данных по вакцинации двумя компонентами вакцин "Спутник V", Moderna, Pfizer-BioNTech, Sinopharm и AstraZeneca резидентов Венгрии в период с 22 января по 10 июня 2021 года. Для расчета применялись данные о вакцинации "Спутником V" 820 тыс. человек.

Венгрия стала первым государством ЕС, которое одобрило вакцину "Спутник V".-0-