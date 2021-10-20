Рим потребовал от ЕС финансирования для решения миграционной проблемы

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Италия настаивает на конкретном плане действий и финансировании решения проблемы миграции, связанной со средиземноморскими маршрутами. Об этом заявил премьер-министр Италии Марио Драги, выступая в преддверии саммита ЕС 20-21 октября, сообщает ТАСС.

"Крайне важно, чтобы уже на этом совете Еврокомиссия представила конкретные планы, соответственно финансируемые и приоритетно направленные на пресечение потоков по всем средиземноморским маршрутам. Эти планы должны быть своевременно осуществлены. ЕС необходимо уделить должное внимание морским границам и вопросу урегулирования в Ливии и Тунисе", - сказал Марио Драги.

Итальянский премьер напомнил, что Италия поднимала вопрос о миграции еще в июне. "В том числе страны, озабоченные так называемым вторичным потоком мигрантов, отметили необходимость сдерживания незаконной миграции", - отметил премьер-министр. При этом он подчеркнул, что Европа должна больше делать для организации гуманитарных коридоров.

С начала года в Италию по морю прибыли чуть более 50 тыс. мигрантов, что почти вдвое больше, чем за первые 10 месяцев в 2020 году, и в пять раз больше по сравнению с 2019 годом.-0-