Ринго Старр и более 100 музыкантов записали кавер хита The Beatles для кампании по борьбе с голодом

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британский музыкант Ринго Старр, ударник Red Hot Chili Peppers Чад Смит, Мэтт Кэмерон из Pearl Jam и еще более ста музыкантов записали кавер хита группы The Beatles Come Together в рамках кампании по борьбе с голодом в мире. Об этом говорится на официальном сайте группы The Rolling Stones.

Десятиминутный кавер Drum Together создан для некоммерческой благотворительной организации WhyHunger, которая борется с голодом по всему миру.

По словам Ринго Старра, присоединиться к остальным барабанщикам его пригласил музыкант Джим Келтнер. И он с радостью согласился. "Ни один ребенок не должен быть голодным. Каждый должен иметь возможность питаться. Эту прекрасную миссию я поддерживал в прошлом, а Come Together - отличный трек и одна из моих любимых песен The Beatles", - заявил Старр.

В записи песни также приняли участие Макс Вайнберг, Майк Портной, Нико МакБрейн, Джин Хоглан, Кармайн Аппис, Рэй Люзье, Саймон Кирк и 11-летняя сенсация YouTube Нанди Бушелл.-0-