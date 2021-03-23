Риновирус может защитить от COVID-19

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые из шотландского Университета Глазго пришли к выводу, что вирус, вызывающий простуду, может защитить организм от коронавируса, сообщает газета The Herald.

Ученые создали копию слизистой оболочки человека и заразили ее одновременно риновирусом и коронавирусом. Эксперименты показали, что иммунная реакция организма на риновирус способна блокировать коронавирус в клетках организма, но эффект не является долговременным. После того как действие иммунного ответа проходит, организм снова становится уязвим для коронавируса.

По словам доктора Пабло Мурсия, высокая распространенность риновируса может сдержать новые инфекции Sars-CoV-2. Также доктор отметил, что подобный эффект от взаимодействия двух вирусов наблюдался и ранее, например, когда вспышка риновируса смогла замедлить пандемию свиного гриппа в некоторых европейских регионах в 2009 году.

Риновирусы очень заразны и являются наиболее частой причиной возникновения простуды, которая длится около 10 дней.-0-