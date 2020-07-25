Рио-де-Жанейро отменяет новогодние празднования из-за коронавируса

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Масштабные празднования в честь Нового года, собирающие на пляжах и улицах Рио-де-Жанейро до 3 млн человек, отменяются из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на муниципальную компанию по развитию туризма Riotur.

"Традиционная модель празднования Нового года, которую мы практикуем уже многие годы, так же как и карнавал, в нынешних условиях пандемии и в отсутствие вакцины, является неприменимой", - говорится в заявлении компании.

Сообщается также, что в ближайшие дни мэру Рио-де-Жанейро Марселу Кривелле представят альтернативные варианты празднований без участия горожан и туристов. Планируется задействовать цифровые платформы и телетрансляции.

По информации ТАСС, первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля. Страна занимает второе место в мире по числу инфицированных (2 343 366) и смертей в результате заражения (85 238), уступая лишь США.-0-