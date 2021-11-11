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11 ноября 2021, 12:24

Рябков: на фоне провокаций США и их союзников в Черном море возрастают риски столкновений

Фото iz.ru
Фото iz.ru

11 ноября, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Российская сторона встревожена чередой провокаций США и их союзников в Черном море, которые являются попыткой испытать на прочность Москву, и констатирует возрастающие риски столкновений в регионе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

Замминистра подчеркнул, что в Москве, действительно, встревожены тем, что происходит в Черноморском регионе. "Это непрекращающаяся череда провокаций, которые осуществляют Соединенные Штаты, их союзники по НАТО и некоторые клиенты этих государств в регионе, - отметил он. - Это игра с огнем, это очередная попытка испытать нас на прочность".

"Наша оборона надежна. Мы видим насквозь эти замыслы. Мы готовы давать им отпор, но, к сожалению, нам приходится констатировать, что коллеги с той стороны пренебрегают очевидными вещами, логикой того, что риски столкновений возрастают", - сказал Сергей Рябков.

Дипломат напомнил, что мероприятия учебно-тренировочного характера российская сторона проводит на собственной территории. "А что в Черном море делают американские корабли за тысячи миль от пунктов своего базирования? Никакие объяснения, что все это ради свободы судоходства, не работают", - подчеркнул Сергей Рябков.

Ранее Минобороны России информировало, что корабли ВМС США прибыли для участия в проводимых объединенным командованием Вооруженных сил США в Европе многонациональных учениях в Черноморском регионе. По данным ведомства, там находятся эсминец с управляемым ракетным оружием Porter, танкер John Lenthall и штабной корабль Mount Whitney ВМС США.

В Минобороны подчеркнули, что речь идет о внеплановых действиях сил США. В ведомстве указали, что Вашингтон формирует многонациональную группировку вооруженных сил в непосредственной близости от российской границы. По оценке Минобороны РФ, подобные действия становятся дестабилизирующим фактором в регионе, одной из их целей является военное освоение территории Украины. Российские вооруженные силы ведут непрерывное наблюдение и отслеживают обстановку, заверили в Минобороны.-0-

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