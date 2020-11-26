Рок Марк Кристиан Каборе победил на президентских выборах в Буркина-Фасо

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующий президент Буркина-Фасо Рок Марк Кристиан Каборе победил в первом туре на выборах главы государства, набрав 58% голосов. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Национальную независимую избирательную комиссию страны.

Ближайший соперник Эдди Комбоиго, представляющий "Конгресс за демократию и прогресс", получил 15 %. На третьем месте оказался лидер оппозиционной партии "Союз за прогресс и перемены" Зафирен Диабре с 12%.

Президентские выборы состоялись в стране 22 ноября. Согласно Конституции, президент Буркина-Фасо избирается сроком на 5 лет.-0-