"Росатом" начал стерилизовать медицинские транспортные системы для тестирования на COVID-19

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. АО "Стерион" (дочернее предприятие госкорпорации "Росатом", входит в контур управления АО "Русатом Хэлскеа") по контракту с компанией "ГЕМ" приступило к стерилизации медицинских транспортных систем, необходимых для тестирования на наличие вируса COVID-19, сообщили БЕЛТА в пресс-службе "Росатома".

Стерилизация происходит при воздействии пучка ускоренных электронов на обрабатываемую продукцию, загруженную на специальный конвейер. Эта технология позволяет не распаковывать изделия, ранее упакованные производителями в картонную тару. После обработки продукция становится пригодной к использованию. Здесь не требуется дегазация (в отличие от других методов стерилизации) или другие дополнительные действия.

Уже стерилизовано более 20 тыс. медицинских транспортных систем. По словам генерального директора АО "Русатом Хэлскеа" (интегратор госкорпорации "Росатом" в области радиационных технологий в медицине и промышленности) Александра Шибанова, к концу апреля будет обработано 150 тыс. транспортных систем. "В мае планируем выйти уже на 300 тыс.", - добавил он.

Медицинские транспортные системы предназначены для отбора биологических проб и транспортировки их до места диагностики с использованием методов in vitro. Изделие представляет собой стерильный комплект, включающий пробирку с транспортной средой для вирусов (в том числе COVID-19), герметично укупоренную винтовой крышкой, а также зонд-тампон для взятия пробы.

Кроме того, на базе АО "Стерион" продолжается стерилизация медицинских масок. Обработано уже около 1,5 млн единиц.-0-