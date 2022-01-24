"Росатом" представил линейку атомных реакторов малой мощности на "ЭКСПО-2020" в Дубае

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Росатом" представил полную продуктовую линейку атомных реакторов малой мощности на "ЭКСПО-2020" в Дубае. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе госкорпорации.

Презентация состоялась в рамках Дня атомных станций малой мощности (АСММ) - ключевого мероприятия тематической недели "Росатома", которая проходит в эти дни в Дубае. Мероприятие прошло 20 января при участии генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева, главы Всемирной ядерной ассоциации Самы Бильбао-и-Леон, представителей международных организаций, а также зарубежных правительств и компаний-партнеров. Также присутствовали генеральный директор корпорации по атомной энергии ОАЭ Мохамед Аль-Хаммади и Чрезвычайный и Полномочный Посол России в ОАЭ Тимур Забиров.

Как отметили в пресс-службе, День АСММ стал международной площадкой для обсуждения преимуществ малой атомной энергетики и перспектив развития и применения технологий малых атомных реакторов во всем мире. Программу открыло мультимедийное шоу, демонстрирующее преимущества атомных станций малой мощности для самых разных климатических зон, обеспечения стабильных поставок электроэнергии и достижения целей декарбонизации.

Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев в своей речи отметил благоприятные изменения в восприятии атомной энергетики, которые происходят сейчас на глобальном уровне: "В прошлом году для меня лично Конференция ООН об изменении климата в Глазго стала водоразделом. Я буквально на себе ощутил дуновение того самого ветра перемен. Безуглеродное будущее невозможно без мирного атома - это читалось в решениях и декларациях всех энергетических и климатических конференций 2021 года. Понимание невозможности существования стабильной энергосистемы, основанной только на переменных энергоисточниках, - достигнуто. Понимание того, что закрытие АЭС ведет не к большему использованию ВИЭ, а к большему использованию углеводородов, достигнуто. Человечество понимает и принимает, что климатические цели, низкоуглеродное будущее невозможны без атома".

Отвечая на вопросы в рамках панельной дискуссии, глава "Росатома" отметил преимущества АЭС малой мощности. "Сфера применения "большой" атомной энергетики очевидна - обеспечение доступа к надежному, бесперебойному, низкоуглеродному источнику электроэнергии в странах с высоким спросом и высокоразвитой инфраструктурой. АЭС малой мощности занимает другую нишу: энергоснабжение удаленных регионов, островных государств, стран с небольшой общей базой энергомощностей или конкретных промышленных проектов, например, по добыче полезных ископаемых. Очевидны и другие преимущества, исходящие из самой технологической базы АСММ, - модульность реакторов, то есть возможность увеличивать или уменьшать мощность АЭС, сокращенный период сооружения АЭС, более низкие стартовые затраты. АСММ несет энергию и тепло там, где АЭС большой мощности либо нецелесообразны по экономическим параметрам, либо недоступны в силу географических особенностей или ограничений территории. АСММ - это вклад в равные энергетические возможности людей по всему миру. Мне кажется, что цель дать доступ к энергии каждому, особенно в мире, где такого доступа по-прежнему нет у почти миллиарда человек, - это хорошая цель", - отметил Алексей Лихачев.

Первый заместитель генерального директора - директор блока по развитию и международному бизнесу "Росатома" Кирилл Комаров подчеркнул, что госкорпорация не просто представляет уникальный продукт в области малой атомной энергетики, а предлагает референтную технологию, уже имеющую опыт эксплуатации в России. "Плавучий энергоблок "Академик Ломоносов" уже более двух лет снабжает чукотский портовый город Певек не только электричеством, но и теплом. Помимо этого, мы приступили к реализации нашей первой наземной АЭС малой мощности на базе реактора "РИТМ-200Н" в Якутии, которая будет подключена к сети в 2028 году", - сообщил он.

Представители профильных министерств и энергетических компаний из Армении, Кыргызстана и Филиппин рассказали о том, как малая атомная энергетика могла бы решить широкий спектр задач национального развития, а руководитель ПАО "Селигдар" заявил, что только АСММ способны обеспечить надежное энергоснабжение по предсказуемой цене для проектов компании на севере России по освоению золоторудных месторождений.

В подтверждение слов докладчиков мероприятия о востребованности малых реакторных технологий состоялось подписание нескольких соглашений. С министерством энергетики Кыргызстана был заключен меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сооружении АСММ. АО "Русатом Оверсиз" подписало меморандум о сотрудничестве с Армянской АЭС, а также соглашение (меморандум) о намерениях с ПАО "Селигдар". Важным моментом программы стало онлайн-подписание совместного плана действий по реализации предварительного технико-экономического обоснования по проекту атомной станции малой мощности на территории Филиппин и технического задания на предварительное технико-экономическое обоснование по проекту атомной станции малой мощности.-0-