Росавиация до 2 марта приостановила работу 12 аэропортов на юге России

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов на юге России, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

"В связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине с 24 февраля 2022 года с 3.45 по московскому времени полеты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены. Ограничение действует до 3.45 по московскому времени 2 марта 2022 года", - говорится в сообщении ведомства.

Временно приостановлена работа аэропортов: Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь.

"Авиационные власти России настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты. Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, включая социальные сети", - отметили в ведомстве.-0-

Аэропорты России сообщают об отмене десятков рейсов в южном направлении