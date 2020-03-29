Рошаль: паника вокруг коронавируса раздута, это просто мировая шизофрения

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный российский врач, президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" Леонид Рошаль рассказал РИА Новости о перспективах вакцинации против коронавируса, его влиянии на экономику и общество.

Он считает, что результаты вакцинации будут видны минимум через год, но это не повод останавливать процессы в стране и провоцировать более тяжелые экономические последствия, чем от вируса. "Реальные результаты вакцинации мы увидим не раньше, чем через год-два после создания вакцины. Но мы не можем остановить всю страну на этот период. Нам следует спокойно пройти по острию ножа", - считает Леонид Рошаль.

По его словам, конкретной таблетки, предупреждающей распространение коронавируса, нет. "Он сам закончит свое агрессивное существование, и уменьшению его будут способствовать возрастающий иммунитет у переболевших, включая легкие формы, и получение вакцины и вакцинация населения, как сейчас происходит при гриппе, кори, ветрянке, оспе и прочих", - пояснил доктор.

Врач призывает в данной ситуации не поддаваться панике и доверять только надежным источникам информации. "Самое страшное - это паника. Нужно признать, что некоторые средства массовой информации доводят народ до сумасшествия. Все остальные проблемы жизни страны фактически исчезли из информационного поля. И интернет, и теле- и радиоканалы соревнуются: кто больше и кто громче. Поэтому следует доверять лишь тем, кто дает проверенную, достоверную информацию. Это просто мировая шизофрения. Показывают пустые полки магазинов во Франции, Италии, США, Израиле и в других странах. Клюнули на это и в некоторых регионах России. Причем в основном в Москве. Хватит пугать народ", - заявляет он.

Леонид Рошаль согласен, что вирус действительно не знает границ. Но человечество должно переболеть им, как в свое время переболело проказой, чумой, различными формами гриппа и другими коронавирусами. "В целом следует отметить, что контагиозность этого вида коронавируса ненамного уступает гриппу, а показатели смертности ниже, чем при эпидемиях других форм коронавируса. Ясно, что невнимательно относиться к распространению настоящего коронавируса не стоит. Но паника вокруг него раздута, особенно если система здравоохранения работает хорошо, и общество организовано", - подчеркнул эксперт.

Что касается экономических последствий карантина, который вводят некоторые страну для борьбы с коронавирусом, то Леонид Рошаль считает, что всем еще предстоит разобраться, правильна ли тенденция к возможному закрытию предприятий, отправке тысяч людей в оплачиваемые отпуска, особенно на предприятиях с непрерывным циклом работы.

"Необходимо соизмерять наши шаги с последствиями для экономики страны и условий жизни каждого конкретного человека. Нас волнует судьба сотен тысяч или даже миллионов работников, если они останутся на улице без средств к существованию в случае тотального карантина, в результате закрытия или разорения мелких и крупных предприятий. Нам важно не допустить остановки производств. Возможные политические и экономические издержки от этого уже понятны всем сейчас. Мы убеждены, что все предприятия закрывать на карантин не нужно - при условии проведения медосмотров по приходе на работу, полной изоляции заболевших и контактирующих, обращая особое внимание на лиц пожилого возраста. Важно, что этот вирус менее всего поражает детей, и у детей не более опасен, чем любая другая респираторная вирусная инфекция", - подытожил Леонид Рошаль.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 570 тысяч. Количество погибших также выросло почти на три тысячи - до 26,5 тысячи пациентов.

Самое большое количество зараженных выявлено в США - более 120 тысяч. При этом больше всего жертв в Италии - свыше десяти тысяч. -0-