Роскомнадзор обвинил Twitter в нарушении российского законодательства

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социальная сеть Twitter нарушает российское законодательство, не удаляя по требованию Роскомнадзора информацию, признанную запрещенной в РФ, сообщается на сайте ведомства.

"С 2017 года социальная сеть Twitter не удалила 2862 материала с запрещенной информацией: про способы совершения самоубийств, а также с призывами к совершению самоубийств, с порнографическими изображениями несовершеннолетних, про способы, методы разработки, изготовления и использования наркотических средств. В общей сложности в отношении информации, признанной запрещенной, Роскомнадзор направил в компанию Twitter более 28 тыс. требований об удалении", - говорится в пресс-релизе.

1 февраля в России вступил в силу закон, согласно которому социальные сети обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент и при необходимости незамедлительно принимать меры по ограничению доступа к запрещенной информации.-0-