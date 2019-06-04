"Роснефть" рассчитывает на создание механизма исключения повтора ситуации с грязной нефтью

4 мая, Санкт-Петербург /БЕЛТА - ТАСС/. "Роснефть" рассчитывает на создание механизма, который позволил бы не допустить повторения ситуации с загрязнением нефти в трубопроводе "Дружба". Об этом сообщил глава компании Игорь Сечин, выступая на общем собрании акционеров.

"Конечно, это наносит ущерб российской нефтяной промышленности в целом. На этом этапе самое главное - добиться скорейшего очищения трубопроводной пробки", - заявил Игорь Сечин.

Он также отметил, что необходимо создать порядок работы, который исключал бы последствия и повторения такой ситуации.

"Транснефть" заверяет, что все потери компании и наших партнеров будут компенсированы. Мы им верим, и надеемся, что так и произойдет", - отметил Игорь Сечин.

В середине апреля концерн "Белнефтехим" сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по "Дружбе". В результате ряд стран прекратили принимать и перерабатывать российскую нефть.

Источник загрязнения экспортной нефти был обнаружен на участке Самара - Унеча. В "Транснефти" заявили, что загрязнение нефти в трубопроводе было умышленным. Возбуждено уголовное дело. В Следственном комитете РФ заявили, что грязная нефть была загружена в нефтепровод для сокрытия хищений сырья.-0-