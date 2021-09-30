Роспотребнадзор: эффективность вакцины "Эпиваккорона" составляет 90%

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эффективность российской вакцины от коронавируса "Эпиваккорона" у различных слоев населения составляет около 90%. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, сообщает ТАСС.
"К настоящему моменту доказано, что эффективность вакцины у различных слоев населения равна 90%", - рассказал эксперт во время выступления на китайско-российском вебинаре по обмену опытом в профилактике и борьбе с COVID-19 на высоком уровне.
"Эпиваккорона", разработанная в центре "Вектор" Роспотребнадзора, стала второй вакциной от коронавируса, получившей регистрацию в России. Это произошло 14 октября 2020 года. Через месяц разработчики получили разрешение на проведение пострегистрационных исследований, в том числе среди пожилых людей.-0-