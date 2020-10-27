Роспотребнадзор предписал находящимся в РФ гражданам носить маски в местах скопления людей

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный государственный санитарный врач РФ, глава Роспотребнадзора Анна Попова предписала находящимся на территории России гражданам носить маски в местах массового скопления людей, общественном транспорте, такси и лифтах. Об этом сообщает ТАСС.

"Лицам, находящимся на территории Российской Федерации, обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах", - говорится в постановлении главы Роспотребнадзора, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации 27 октября.

Роспотребнадзор также рекомендовал запретить развлекательные мероприятия и работу общественного питания с 23.00 до 6.00. "Запретить юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, оказывающим услуги общественного питания, их проведение, оказание в период с 23.00 до 06.00", - говорится в постановлении.

26 октября в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что в России выявили 17 347 заразившихся за сутки, что является максимумом с начала пандемии. Число летальных исходов за сутки возросло на 219.-0-