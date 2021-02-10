Роспотребнадзор разработал высокоточный тест для экспресс-диагностики COVID-19

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Роспотребнадзор разработал инновационный высокоточный тест для экспресс-диагностики COVID-19, сообщается на сайте ведомства.

"Новый набор реагентов для экспресс-анализа на COVID-19 позволяет снизить время амплификации в 5 и более раз, а общее время тестирования - в 3-4 раза. Для клинических образцов с высокой и средней вирусной нагрузкой показатели чувствительности и специфичности составили 100%. Общее время тестирования составит 1-1,5 часа в зависимости от образца против 4-5 часов при обычной ПЦР", - говорится в пресс-релизе.

Тест основан на технологии петлевой изотермической амплификации, которая делает выявление ДНК или РНК возбудителя в клиническом материале более быстрым и простым по сравнению с обычными тестами на основе классической ПЦР, без каких-либо существенных потерь в эффективности.

"Тест полностью адаптирован для использования на базе существующей в России инфраструктуры лабораторной диагностики, при этом абсолютно все компоненты для него теперь производятся локально на базе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Это позволяет не зависеть от поставок из-за рубежа, контролировать производство и сделать само тестирование доступным для населения страны. Диагностический набор уже успешно прошел испытания в других институтах и соответствует всем современным европейским требованиям", - сообщает Роспотребнадзор.

С помощью нового теста можно идентифицировать носителей вируса COVID-19 на ранней стадии, оперативно ограничить социальные контакты и усилить врачебный контроль. Благодаря вышеупомянутым преимуществам экспресс-анализ можно использовать в качестве основного теста на месте оказания помощи, что имеет жизненно важное значение для отслеживания передачи вируса.-0-