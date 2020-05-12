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12 мая 2020, 16:21

Роспотребнадзор заявляет о стабилизации заболеваемости COVID-19 в России

Анна Попова. Фото ТАСС
Анна Попова. Фото ТАСС
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12 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сегодня на брифинге заявила о стабилизации заболеваемости COVID-19 в России, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Анны Поповой, в течение последних 10 дней темпы роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией держатся в России практически на одном уровне. То есть с 3 мая нет значимого увеличения заболеваемости.

Глава Роспотребнадзора полагает, что в стране наступил этап, когда отдельные регионы могут начать снятие некоторых введенных ранее из-за коронавируса ограничений. Тем не менее, она отметила, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в России остается напряженной. Анна Попова сослалась на мнение российских и зарубежных ученых, которые полагают, что COVID-19 останется с человечеством надолго. В связи с этим гражданам придется придерживаться ряда новых правил: сохранять социальную дистанцию, тщательнее соблюдать гигиену, изменить требования к организации рабочего процесса, останутся определенные ограничения для пожилых и лиц, имеющих хронические заболевания.

Анна Попова рассказала также о статистике, накопленной российскими специалистами в отношении заболеваемости COVID-19. Так, в России наблюдается равное число заболевших среди мужчин и женщин. В последнее время наблюдается рост удельного веса детей в возрасте до 17 лет в общем числе заболевших: если еще три недели назад их было 5%, то сейчас - 7%. Потребовалась госпитализация 28,4% заболевших коронавирусом в России, бессимптомное течение болезни выявлено у 41%. "Среди заразившихся в близком контакте с источником инфекции было почти 40%, что подтверждает, что инфекция передается при близком контакте", - указала она. Глава Роспотребнадзора добавила, что согласно исследованиям российских ученых вирус достаточно устойчив к воздействию окружающей среды: он сохраняется на поверхностях до 72 часов.

Кроме того, российские специалисты подтвердили, что коронавирус формирует иммунитет. "Вирус вызывает иммунный ответ и формирует иммунитет. Но как долго он будет сохраняться и каким он будет напряженным - для этого необходимы дальнейшие наблюдения", - указала Анна Попова.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в России выявлено еще 10 899 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных по стране достигло 232 243. Таким образом Россия по числу инфицированных вышла на второе место в мире после США.

Накануне президент России Владимир Путин объявил о завершении в России с 12 мая режима нерабочих дней, который продлился почти полтора месяца. Первоначально для борьбы с распространением коронавируса нерабочей была объявлена неделя с 30 марта до 5 апреля. Затем нерабочий период продлевался еще дважды: сначала до 30 апреля, потом - до 11 мая.

По всей стране нерабочий режим сочетался с режимом самоизоляции и другими ограничениями, которые вводятся региональными властями и варьируются в зависимости от эпидемиологической обстановки в каждом конкретном субъекте федерации. В настоящее время в Москве и во многих других регионах режим самоизоляции продлен, в некоторых случаях - до конца мая или на более поздний срок. В Москве по 31 мая останутся закрытыми предприятия сферы услуг и торговли (кроме продовольственных магазинов), а также учреждения культуры, образования и спорта, парки и скверы. Кроме того, теперь в транспорте и магазинах жители Москвы должны носить маски и перчатки. Масочный режим уже установлен или начнет действовать в ближайшее время в большинстве регионов России.-0-

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