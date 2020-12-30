Россия до конца года введет в гражданский оборот более 1 млн доз "Спутник V"

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вакцина от коронавируса "Спутник-V" произведена в объеме более 2 млн доз, 1 млн доз поступит в гражданский оборот до конца 2020 года. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, сообщает ТАСС.

"Произведено уже более 2 млн доз "Спутника-V", это и первого, и второго компонентов. До конца года будет введено в гражданский оборот более миллиона доз", - сказал Денис Мантуров.

По его словам, нынешние объемы производства вакцины позволяют оперативно поставлять ее в регионы и за границу.

Вакцина от коронавируса, которую РФ зарегистрировала 11 августа 2020 года первой в мире, получила название "Спутник V". Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи. Пострегистрационные исследования препарата начались в Москве 7 сентября, первую вакцину добровольцы получили 9 сентября.-0-