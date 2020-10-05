Россия, Франция и США призывают стороны карабахского конфликта прекратить огонь

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главы внешнеполитических ведомств России, Франции и США призывают стороны карабахского конфликта к немедленному прекращению огня, информирует ТАСС о совместном заявлении дипслужб трех стран.

Документ опубликован на сайте МИД России. "Ссылаясь на заявление лидеров трех стран - сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 1 октября, министры вновь призывают стороны конфликта к немедленному и безоговорочному установлению режима прекращения огня", - говорится в заявлении. Министры также отметили, что решительно осуждают беспрецедентную и опасную эскалацию насилия в зоне нагорнокарабахского конфликта и за ее пределами.

В заявлении также говорится, что непропорциональные нападения на гражданскую инфраструктуру и выход боевых действий за пределы Нагорного Карабаха угрожают стабильности в регионе.

"Министры безоговорочно подчеркивают, что недавние нападения, целью которых предположительно являлись гражданские объекты - как вдоль линии соприкосновения, так и на территориях Азербайджана и Армении за пределами зоны нагорнокарабахского конфликта, - а также несоразмерность таких нападений представляют собой неприемлемую угрозу для стабильности в регионе", - сообщается в заявлении.-0-