Россия готова предоставить свои вакцины от коронавируса нуждающимся странам - Путин

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия готова предоставить свои препараты от коронавируса нуждающимся странам. Об этом заявил президент России Владимир Путин на саммите G20, сообщает ТАСС.

По словам Владимира Путина, Россия поддерживает проект ключевого решения нынешнего саммита, направленный на то, чтобы сделать эффективные и безопасные вакцины доступными для всех.

"Без сомнения, препараты для иммунизации являются и должны являться всеобщим, общественным достоянием, - подчеркнул он. - Россия готова предоставить нуждающимся странам разработанные нашими учеными вакцины".

Речь идет в том числе о первой зарегистрированной в мире вакцине от коронавируса "Спутник V". "Готова и вторая российская вакцина - "Эпиваккорона" новосибирского научного центра "Вектор", - добавил президент РФ. - На подходе третья российская вакцина".

Как отметил Владимир Путин, масштаб пандемии обязывает задействовать все имеющиеся ресурсы и разработки. "Общая цель государств - сформировать портфель вакцинных препаратов и обеспечить все население планеты надежной защитой", - уверен он.

"Это значит, что работы, уважаемые коллеги, хватит на всех, - сказал российский лидер. - И мне кажется, что это тот случай, когда конкуренция может быть неизбежна, но мы должны исходить прежде всего из соображений гуманитарного характера и поставить во главу угла именно это".-0-