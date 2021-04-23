Россия и Египет договорились о полном возобновлении авиасообщения

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдул-Фаттах Ас-Сиси договорились о возобновлении полетов в аэропорты курортов Хургада и Шарм-эш-Шейх, сообщает РБК.

Египетская сторона уточнила, что президенты двух стран договорились о полном возобновлении авиасообщения, исходя из "стандартов безопасности и комфорта, обеспечиваемых египетскими аэропортами". При этом Абдул-Фаттах Ас-Сиси выразил надежду на то, что полномасштабное возобновление полетов упростит прибытие в Египет российских туристов и даст толчок для дальнейшего развития двусторонних отношений.

По оценке исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, у туроператоров уйдет от недели до двух на формирование программ полетов в Египет.

Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано после того, как в ноябре 2015 года в результате теракта потерпел крушение самолет российской компании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Жертвами катастрофы стали 224 человека. В начале 2018 года Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных рейсов в Каир. Из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 авиасообщение вновь прервалось. В сентябре 2020 года регулярные рейсы в Каир возобновились, однако чартерные перелеты на курорты Красного моря остались под запретом.-0-