Россия и Китай подписали меморандум о создании станции на Луне

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и глава Китайского национального космического управления (CNSA) Чжан Кэцзянь подписали от имени правительств меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области создания международной научной лунной станции, сообщает ТАСС.

"Госкорпорация "Роскосмос" и CNSA будут содействовать сотрудничеству по созданию международной научной лунной станции с открытым доступом для всех заинтересованных стран и международных партнеров, имея цель укреплять научно-исследовательское взаимодействие и продвигать исследование и использование космического пространства в мирных целях в интересах всего человечества", - говорится в сообщении российской госкорпорации.

"Китай и Россия используют совместный опыт и научные технологии, чтобы создать дорожную карту для строительства международной исследовательской станции на Луне", - говорится в заявлении, опубликованном на странице CNSA в соцсети WeChat.

Как следует из заявления, сотрудничество двух стран в данной сфере предполагает как изучение лунной поверхности, так и реализацию совместных проектов на орбите естественного спутника Земли.

В ноябре 2017 года Роскосмос и CNSA подписали программу сотрудничества в области космоса на 2018-2022 годы. Она включает такие разделы, как изучение Луны и дальнего космоса, космическая наука и связанные с ней технологии, спутники и их применение, элементная база и материалы, сотрудничество в области данных дистанционного зондирования Земли и др. Для реализации проектов в рамках данной программы были созданы рабочие подгруппы.

В июле 2020 года Дмитрий Рогозин сообщал, что обсудил с китайскими партнерами сотрудничество в космосе, в том числе по лунной научной базе. Он рассказал о договоренности начать шаги навстречу друг другу именно по определению контуров и значения лунной научной базы. В декабре 2020 года на круглом столе в Совете Федерации Дмитрий Рогозин заявил, что в июне китайская сторона предложила привлечь к сотрудничеству по освоению Луны Европу. В начале февраля замгендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев сообщил ТАСС, что Роскосмос обсуждает с коллегами из Китая возможные научные задачи для базы на Луне и прорабатывает техническую реализацию проекта.-0-