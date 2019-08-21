Россия и Китай созывают заседание Совбеза ООН из-за ракетных планов США

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Безопасности ООН проведет 22 августа внеочередное заседание по вопросу ракетных разработок США, нарушающих условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности постпреда России при ООН Дмитрия Полянского.

"Мы вместе с Китаем запросили заседание Совбеза в связи с заявлениями США о планах по разработке и размещению ракет среднего радиуса действий", - сказал Дмитрий Полянский. Он уточнил, что заседание будет проведено в открытом формате с докладом представителя генсека ООН.

В Пентагоне сообщили, что США 18 августа впервые после выхода из ДРСМД испытали крылатую ракету наземного базирования с запрещенными этим документом характеристиками: дальность полета составила более 500 км.-0-